Екс-адвокат Кучми називає появу документів ГПУ в ЗМІ незаконною

Раптова поява матеріалів Генеральної прокуратури України в ЗМІ розрахована, перш за все, на маніпуляцію громадською думкою.

Так адвокат Ігор ФОМІН прокоментував факт появи в Інтернет ЗМІ матеріалів Генеральної прокуратури України щодо справи, порушеної проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, повідомляє ICTV.

За його словами, сам факт появи документів ГПУ в ЗМІ є незаконним, оскільки порушує таємницю слідства.

«Можна припускати, що це - спроба маніпулювати свідомістю людей. Оскільки будь-яка юридично непідготовлена людина може інтерпретувати все сказане в цих документах як встановлений факт, і мало не судове рішення», - цитує І.ФОМІНА LB.ua.

Він також акцентував увагу на тому, що насправді все викладене в матеріалах – це лише припущення ГПУ, які ще необхідно довести.

«Це дії, які замість презумпції невинності, передбаченої Конституцією України, вносять до суспільної свідомості презумпцію винності, що є неприпустимим», - заявив адвокат.

Нагадаємо, 21 березня 2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Сам колишній Президент спростовує будь-які звинувачення на свою адресу.

30 березня в ЗМІ з`явилася постанова Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно екс-глави держави.

Також 30 березня адвокату І.ФОМІНУ вручили постанову Генеральної прокуратури про відвід від участі у справі колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ. Коментуючи це, він висловив переконання, що такі дії прокуратури порушують право Л.КУЧМИ на захист. І.ФОМІН зазначив, що опротестує цю постанову Генеральної прокуратури.