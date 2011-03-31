Екс-адвокат Кучми називає появу документів ГПУ в ЗМІ незаконною

10:58, 31 березня 2011
Політика
3293 0

Маніпуляція громадською думкою?

Раптова поява матеріалів Генеральної прокуратури України в ЗМІ розрахована, перш за все, на маніпуляцію громадською думкою.

Так адвокат Ігор ФОМІН прокоментував факт появи в Інтернет ЗМІ матеріалів Генеральної прокуратури України щодо справи, порушеної проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, повідомляє ICTV.

За його словами, сам факт появи документів ГПУ в ЗМІ є незаконним, оскільки порушує таємницю слідства.

«Можна припускати, що це - спроба маніпулювати свідомістю людей. Оскільки будь-яка юридично непідготовлена людина може інтерпретувати все сказане в цих документах як встановлений факт, і мало не судове рішення», - цитує І.ФОМІНА LB.ua.

Він також акцентував увагу на тому, що насправді все викладене в матеріалах – це лише припущення ГПУ, які ще необхідно довести.

«Це дії, які замість презумпції невинності, передбаченої Конституцією України, вносять до суспільної свідомості презумпцію винності, що є неприпустимим», - заявив адвокат.

Нагадаємо, 21 березня 2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Сам колишній Президент спростовує будь-які звинувачення на свою адресу.

30 березня в ЗМІ з`явилася постанова Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно екс-глави держави.

Також 30 березня адвокату І.ФОМІНУ вручили постанову Генеральної прокуратури про відвід від участі у справі колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ. Коментуючи це, він висловив переконання, що такі дії прокуратури порушують право Л.КУЧМИ на захист. І.ФОМІН зазначив, що опротестує цю постанову Генеральної прокуратури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter