Довгий каже, що звіт Попова перед Київрадою - це лише початок

Звіти представників виконавчого органу Київради – міськдержадміністрації - перед депутатами міськради мають стати звичайним форматом роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив сьогодні під час брифінгу перед початком пленарного засідання сесії Київради.

Він нагадав, що основним питанням сьогодні на засіданні буде заслуховування звіту КМДА про підсумки роботи у минулому році та плани на поточний.

«Це лише початок. Всі найближчі пленарні засідання ми будемо починати зі звітів заступників голови КМДА», - сказав О.ДОВГИЙ.

За його словами, це мають бути не емоційні, а глибоко професійні дискусії, які мають продемонструвати публічність і прозорість у діяльності міської влади.

О.ДОВГИЙ також наголосив, що перед Київрадою мають звітувати профільні заступники голови КМДА за підсумками роботи у різних сферах, які вони курирують.

«Ми повинні запровадити практику, коли звіт виконавчого органу перед депутатами – не сенсація, а той формат роботи, який дозволяє громаді контролювати діяльність міської влади», - зазначив він.

Як повідомили депутати міськради, вже затверджено графік, за яким заступники голови КМДА звітуватимуть на засіданнях Київради.