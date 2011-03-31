Попов закликає до зміни керівництва Київради і формування нової більшості

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ виступає за зміну керівництва Київради і формування нової більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на завершення свого звіту перед депутатами Київради, в якому наголошував на значних збитках міського бюджету через рішення ради у попередні роки, які стосувались роздачі земель та комунального майна.

О.ПОПОВ висловив упевненість, що далеко не всі присутні в сесійній залі депутати голосували за рішення, внаслідок яких стали можливі багатомільярдні афери із київською землею і власністю територіальної громади.

«Я впевнений, що значна частина з вас займали послідовну і принципову позицію, всіляко протидіючи незаконним діям окремих осіб. Саме до вас я звертаюсь зараз і закликаю об’єднати наші зусилля з метою налагодження ефективної співпраці виконавчої влади і депутатського корпусу задля реалізації намічених планів та програм. Переконаний, що вона можлива лише за умови вирішення питання щодо зміни керівництва Київради і формування нової конструктивної більшості. Я вірю, що переважна більшість депутатів усвідомлює необхідність таких кроків і спроможна їх здійснити. На них вже давно чекають кияни», - наголосив О.ПОПОВ.