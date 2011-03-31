У справі загибелі Чорновола призначили повторну експертизу

У кримінальній справі, порушеній за фактом загибелі в ДТП колишнього голови Народного руху України В’ячеслава Чорновола є певні недоробки, які необхідно усунути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Кримінальна справа за фактом загибелі Чорновола знаходиться на розслідуванні у Головному слідчому управлінні ГУ МВС м. Києва. По ній проводяться необхідні експертизи. З моєї точки зору, там є окремі недопрацювання, які необхідно усунути… Там є моменти, які потрібно уточнити», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, після проведення експертиз можна буде вести мову про перспективи розслідування справи В.Чорновола.

Водночас начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Вікторія КУШНІР уточнила, що в рамках кримінальної справи про загибель В.Чорновола призначено повторну складну комісійно-комплексну експертизу.

«В залежності від висновків цієї експертизи ми будемо знати, чи була смерть Чорновола насильницькою», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП В.Чорновола.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.