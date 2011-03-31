Мельниченко заявляє, що Кучма шантажуватиме Януковича

Колишній майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що має інформацію про наміри екс-Президента України Леоніда КУЧМИ шантажувати нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб останній вплинув на слідство в рамках порушеної проти Л.КУЧМИ кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив журналістам, прибувши за викликом слідчого до Генеральної прокуратури України.

Він зазначив, що не знає, у зв’язку з чим його викликали до Генпрокуратури.

«Але ми вчора ввечері передали (слідству – УНІАН) інформацію стосовно намагання і спроби КУЧМИ шантажувати ЯНУКОВИЧА», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він стверджує, що зазначену інформацію передали йому із «близького оточення Леоніда Даниловича».

При цьому М.МЕЛЬНИЦЕНКО припустив, що Л.КУЧМА зволікає з проведенням очної ставки з ним, адже «має намір зустрітися з В.ЯНУКОВИЧЕМ і шантажувати його з тією метою, щоб В.ЯНУКОВИЧ міг вплинути на слідство».

Як повідомляв УНІАН, проти Л.КУЧМИ 21 березня 2011 року порушено кримінальну справу в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.