Могильов не виключив, що зніме портрет Кравченка

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ не виключив, що в МВС знімуть портрет покійного міністра Юрія Кравченка у разі доведення у суді його причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання, чи знімуть портрет Ю.Кравченка з портретної галереї глав МВС у міністерстві, оскільки покійний міністр, згідно зі свідченнями колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, обвинувачується у причетності до вбивства журналіста.

«Давайте, нехай по цьому питанню суд прийме остаточне рішення. Я чесно не готовий по цьому питанню говорити про зняття все і вся… Коли буде рішення суддів по цьому питанню, тоді можливо будуть якісь спеціальні заходи», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він додав, що висунуті обвинувачення ще не означають, що людина винна.

Довідка УНІАН. журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року у лісі в Київській області було знайдене тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував к розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що у ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадовців, скоїв умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків.