Справа Кучми може зіграти злий жарт із Януковичем?
Версії «Независимой газеты»
Справа проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ може зіграти злий жарт із діючим Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Про це пише сьогодні російська «Независимая газета» в статті «Януковича підвели консультанти».
Автор допускає, що відкриття справи проти Л.КУЧМИ — антикризовий піар-хід, запропонований В.ЯНУКОВИЧУ його американськими консультантами, які працюють із ним більше п`яти років. За словами співрозмовника «Независимой газеты» в керівництві Партії регіонів, усі останні роки американці займалися формуванням нового образу В.ЯНУКОВИЧА. Американці ж, за словами співрозмовника «НГ», усі останні роки займалися формуванням нового образу В.ЯНУКОВИЧА – добродушного, привітного, який хай недоладно, але впевнено й спокійно висловлює свої думки.
«У річницю президентства В.ЯНУКОВИЧА перед його піарниками й радниками постало непросте завдання: зберегти стабільність в умовах нової хвилі протестних акцій і революційних настроїв. Зростання цін на продукти та підвищення тарифів, майбутня пенсійна реформа й нові заборгованості з виплат бюджетникам – усе це створило вибухонебезпечну ситуацію. Минулого тижня десятки тисяч учителів вийшли на вулиці, вимагаючи підвищення зарплати», - пише російське видання. Газета наводить думку експертів, які відзначали, що Президент отримав на вибір два сценарії: або справа проти Л.КУЧМИ, або відставка міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА. І те й інше рішення здатні були пом`якшити атмосферу в суспільстві.
«Який із двох сценаріїв вибере глава держави – було цілком прогнозовано. Звільнити Д.ТАБАЧНИКА, який дійсно дратує багатьох українців, означало б погіршити і без того зараз непрості відносини з Москвою. Зате стосовно до Л.КУЧМИ, який у 2004 році відмовився йти на поводі у В.ЯНУКОВИЧА й силою розігнати Майдан, залишилася образа», – зазначив політолог Кость БОНДАРЕНКО.
Українські експерти, опитані «Независимой газетой», сходяться в думці, що команда В.ЯНУКОВИЧА клюнула на вудку простого рішення тактичної проблеми, не прорахувавши небезпечні стратегічні наслідки справи проти Л.КУЧМИ.
Так, керівник Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА у розмові з «НГ» відзначив головну небезпеку – справа проти другого Президента побудована на такому речовому доказі, як таємні диктофонні записи екс-охоронця Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА. Але на багатогодинних записах зафіксовані розмови дуже багатьох людей, і не лише про журналіста Георгія Гонгадзе. Він сказав, що, в результаті, розслідування проти Л.КУЧМИ може закінчитися багатьма іншими кримінальними справами. В тому числі й проти представників сьогоднішньої влади.
Директор компанії BertaCommunications Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ припускає, що різні групи впливу в оточенні В.ЯНУКОВИЧА скористалися вивіскою американських політтехнологів, щоб за допомогою «справи Кучми» «почати велику олігархічну війну, що передбачає переділ сфер впливу і ресурсів».
«Ситуація вже вийшла з-під контролю: справа наростає сніжною кулею, створюючи загрози для багатьох політиків, зокрема – в оточенні діючого Президента. Це створює безліч конфліктних ситуацій, ліній напруги всередині команди влади, розхитує систему зсередини. Якщо врахувати слабкість українських державних інститутів, то ситуація дійсно дуже небезпечна», – говорить політолог Віктор НЕБОЖЕНКО, додаючи, що в таких умовах влада уразлива для зовнішніх впливів.