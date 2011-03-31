Київрада провалила відставку Довгого

Депутати Київради не підтримали пропозицію відправити у відставку секретаря ради Олеся ДОВГОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 28 із 103 депутатів міськради, присутніх у зал, 54 – проти.

Розгляд питання про відставку О.ДОВГОГО ініціював сьогодні на початку засідання сесії лідер фракції «УДАР Віталія КЛИЧКА» Віталій КЛИЧКО після заслуховування звіту голови КМДА Олександра ПОПОВА, який заявив про значні збитки міського бюджету, завдані внаслідок неправомірних рішень Київради.

«Людина, яка має совість, повинна подати у відставку, оскільки ця людина організовувала голосування по всім перерахованим (О.ПОПОВИМ – УНІАН) схемам. Олесь, ви готові скласти повноваження та подати у відставку?», - запитав В.КЛИЧКО.

У відповідь О.ДОВГИЙ відповів, що до цього питання можна буде повернутися після того, як депутати закінчать ставити питання О.ПОПОВУ і запропонував перейти з «емоційної роботи на професійну дискусію». Після обговорення звіту О.ДОВГИЙ знову взяв слово і повернувся до теми своєї відставки. Він зазначив, що готовий поставити це питання на голосування і дати депутатам можливість оцінити його роботу.

«Не утруднюйте себе. Я сам поставлю це питання на голосування», - сказав О.ДОВГИЙ, звертаючись до В.КЛИЧКА і запропонував голосувати.

Також О.ДОВГИЙ запевнив депутатів, що не допустить дестабілізації у роботі Київради. Він підкреслив, що дуже багато зусиль доклав, аби депутати працювали саме так, як протягом останнього року. За словами О.ДОВГОГО, Київрада підтримуватиме всі ініціативи міської держадміністрації, які відповідатимуть нормам законодавства, і, звертаючись до представників КМДА, сказав, що сподівається на конструктивну спільну роботу і на те, що надалі влада у місті не розподілятиметься на Київраду та міську держадміністрацію.