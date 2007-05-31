Верховна Рада продовжила работу до 20.00

18:08, 31 травня 2007
Політика
856

Деталей чекайте...

Олександр Мороз та Адам Мартинюк під час засідання парламенту. Київ, 30 травняДеталей чекайте...

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter