Богатирьова: парламенту потрібні ще кілька днів

Координатор парламентської коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що потрібно ще декілька днів для ухвалення законів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Вона висловила переконання, що «нам залишилось декілька днів, щоб працювати, щоб унормувати законодавчу базу, принаймні у частині дострокових виборів».

Коментуючи сьогоднішню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу того, що парламент сьогодні має завершити розгляд всіх питань, Р.БОГАТИРЬОВА сказала: «Президенту треба відмовитись від практики тримання морквини перед віслюком, який іде нагору і несе дуже важкий, занадто важкий для нього вантаж».

«І мені здається, що з політичної піпетки Президент не повинен травмувати свідомість суспільну, видаючи укази на призупинення певних частин свого указу попереднього на короткий термін», - додала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, необхідно буде декілька днів для того, щоб завершити прийняття законів для проведення дострокових виборів. Вона відзначила, що позитивним є те, що парламент сьогодні працює, і це є прикладом для всіх людей.

За її словами, «необхідно вивести людей з політичної кризи і політичного протистояння». «І не треба тримати постійно дамоклів меч над головою парламенту», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, «шлях, який ми проходимо, і діалог, який ми ведемо в залі, складний, непростий, він постійно наштовхується на протиріччя як між опозицією і коаліцією, так і в середині самої коаліції».

Вона наголосила, що Президент і опозиція мають відмовитись від ультиматумів. За її словами, ті кроки, які зробив Віктор ЯНУКОВИЧ для пошуку компромісів, є важливіші, ніж «той крок, який пропонує опозиція - 151 мандат кинути на подвір’я, і ми пішли собі далі, аби виборювати владу заради влади». Як сказала Р.БОГАТИРЬОВА, сьогодні всі закони до 20-ї години можуть бути прийняті лише в тому випадку, коли депутати лише голосуватимуть за них без жодного обговорення.