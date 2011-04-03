Інтереси Кучми захищають чотири адвокати

Інтереси екс-президента України Леоніда Кучми, обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень, що привело до загибелі журналіста Георгія Гонгадзе, захищають чотири адвокати, повідомив в інтерв`ю "5 каналу" адвокат Кучми Ігор Фомін.

"На сьогоднішній день в команді адвокатів чотири люди, не рахуючи помічників", - повідомив Фомін.

За його словами, така кількість адвокатів зумовлена великим обсягом справи, яка налічує майже 150 томів.