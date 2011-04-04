Круглий стіл «Кому дістанеться українська земля?»

У середу, 6 квітня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Кому дістанеться українська земля?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна Питання, винесені на обговорення: 1. Скасування мораторію на продаж землі: за і проти. 2. Українська земля стане товаром: які наслідки? 3. Юридична оцінка українського ринку землі. Учасники круглого столу: Сергій СВЯТКО – радник міністра аграрної політики України, директор ДП «Земельний фонд»; представник Адміністрації Президента України; Микола КАЛЮЖНИЙ – заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України; Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ); Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ – народний депутат України (БЮТ); Григорій СМІТЮХ - народний депутат України (Партія регіонів); Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України; Олена БОРОДІНА - заввідділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки і прогнозування НАН України; Борис БЕРЕНШТЕЙН – Асоціація «Спілка бірж України»; представник Київської обласної державної адміністрації; Сергій КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Лариса ЛОСЮК – заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація «За чисте землеробство і безпечне навколишнє середовище» Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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