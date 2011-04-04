Круглий стіл «Кому дістанеться українська земля?»
У середу, 6 квітня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Кому дістанеться українська земля?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Скасування мораторію на продаж землі: за і проти.
2. Українська земля стане товаром: які наслідки?
3. Юридична оцінка українського ринку землі.
Учасники круглого столу:
Сергій СВЯТКО – радник міністра аграрної політики України, директор ДП «Земельний фонд»;
представник Адміністрації Президента України;
Микола КАЛЮЖНИЙ – заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України;
Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ);
Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ – народний депутат України (БЮТ);
Григорій СМІТЮХ - народний депутат України (Партія регіонів);
Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України;
Олена БОРОДІНА - заввідділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки і прогнозування НАН України;
Борис БЕРЕНШТЕЙН – Асоціація «Спілка бірж України»;
представник Київської обласної державної адміністрації;
Сергій КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Лариса ЛОСЮК – заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація «За чисте землеробство і безпечне навколишнє середовище»
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