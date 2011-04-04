Круглий стіл «Кому дістанеться українська земля?»

19:33, 04 квітня 2011
Політика
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У середу, 6 квітня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Кому дістанеться українська земля?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Скасування мораторію на продаж землі: за і проти.

2. Українська земля стане товаром: які наслідки?

3. Юридична оцінка українського ринку землі.

Учасники круглого столу:

Сергій СВЯТКО – радник міністра аграрної політики України, директор ДП «Земельний фонд»;

представник Адміністрації Президента України;

Микола КАЛЮЖНИЙ – заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України;

Сергій ГОРДІЄНКО – народний депутат України (КПУ);

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ – народний депутат України (БЮТ);

Григорій СМІТЮХ - народний депутат України (Партія регіонів);

Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України;

Олена БОРОДІНА - заввідділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки і прогнозування НАН України;

Борис БЕРЕНШТЕЙН – Асоціація «Спілка бірж України»;

представник Київської обласної державної адміністрації;

Сергій КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Лариса ЛОСЮК – заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація «За чисте землеробство і безпечне навколишнє середовище»

 

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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