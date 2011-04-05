У Тимошенко вимагають від уряду негайно зайнятися реальними справами

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від парламенту цього тижня розглянути законопроекти, що забезпечать соціальний захист громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з парламентської трибуни заявив перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він жорстко розкритикував економічну політику уряду.

“Сьогодні для всіх є очевидним – урядова економічна політика ганебно провалена і єдина надія влади – це іноземні кредити. Заради їх отримання можновладці готові жертвувати усім і в першу чергу – добробутом громадян, виконувати будь-які забаганки іноземних кредиторів, приймати написані ними закони, навіть якщо вони призведуть до незворотних наслідків і соціального вибуху в державі.

Нині майже кожен громадянин України на собі відчув, що це таке “покращення життя вже сьогодні” і що це таке “жити стало краще, жити стало веселіше”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, в Україні постійно зростають ціни на продукти харчування, ліки, комунальні послуги. “По суті, щоденно людей добивають шаленими цінами на життєво необхідні продукти, ліки, шокують платіжки на житлово-комунальні послуги, а з 1 квітня уряд зробив ще один “подарунок” людям – підвищив вартість електроенергії для споживачів на 15%. При цьому, власникам обленерго пропонується списувати мільярдні заборгованості перед державними партнерами, а для звичайних людей піднімають тарифи, вводять пеню і забирають помешкання. В таких умовах для нормальної більшості співвітчизників – жити нормально стало неможливо”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Водночас, за словами народного депутата, опозиція вважає, що Кабмін, прикриваючись вимогами Міжнародного валютного фонду, “перекачує” кошти громадян “в кишені монополістів і приватних власників енергетичних, газових, комунальних і багатьох інших структур... При цьому, заробітна плата, пенсії, стипендії, інші соціальні виплати – по суті заморожені. Навіть передбачені законом індексації влада не виплачує і не планує виплачувати”.

Фракція “БЮТ-Батьківщина” вимагає від уряду не займатися популізмом і відволікаючими маневрами, а негайно зайнятися реальними справами. “І, перш за все, терміново вирішувати проблеми економіки, зокрема, реально підтримати, а не душити підприємців, стимулювати виробництво, яке давало б продукцію з високою доданою вартістю, а це шлях до нових робочих місць, достойної заробітної плати, а відтак – суттєвого збільшення відрахувань до бюджету і Пенсійного фонду. Натомість за 2010 рік кількість безробітних в Україні вперше за останні роки, включаючи і кризовий 2009 рік, зросла на 60 тисяч осіб”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він нагадав, що під час розпалу світової фінансово-економічної кризи уряд Юлії ТИМОШЕНКО вчасно виплачував зарплати і пенсії, стримував галопуючий ріст цін на основні продукти харчування, комунальні послуги, енергоносії, ліки.

“Сьогодні всі напрацювання попереднього уряду втрачено. Близько половини української економіки повернулась "в тінь". За офіційними даними, минулорічний фонд заробітної плати становить близько 300 мільярдів гривень. Орієнтовно таку ж кількість грошей працівникам видають "у конвертах". За умови їх легалізації, Пенсійний фонд додатково отримає близько 70 мільярдів гривень, що майже втричі перевищу його нинішній дефіцит. Заяви окремих посадовців про те, що один законопроект вирішить питання “тіньових” зарплат – чергове окозамилювання і лише видимість боротьби з тіньовою економікою. Не переслідувати треба бізнес, особливо малий та середній, а обгрунтовано знімати непомірне навантаження на фонд оплати праці”, - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, з огляду на це, фракція «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» вимагає включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради цього тижня законопроектів, які забезпечать елементарний захист українців: про індексацію пенсій, заробітних плат та соціальних виплат на рівень реальної інфляції; про недопустимість стягувати пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг; про неприпустимість порушення прав і обмеження соціальних гарантій громадян при укладенні міжнародних договорів, про спрямування отриманих від приватизації коштів на підвищення мінімального пенсійного забезпечення громадян та низку інших, що можуть позитивно вплинути на розвиток економіки та соціальної сфери.