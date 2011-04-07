Янукович пропонує підняти прохідний бар’єр для партій і блоків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує запровадити змішану систему на виборах до Верховної Ради і підвищити прохідний бар’єр для партій і блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у щорічному посланні Президента України до ВР, розданому у вигляді брошури кожному народному депутату.

У доповіді зазначається, що серед пріоритетних завдань модернізації виборчої системи - запровадження на виборах до парламенту змішаної системи.

Крім того, пропонується, за умови збереження пропорційної системи, прохідний бар’єр збільшити для партій до 4% і для блоків – до 5%. При цьому зазначається, що це запобігатиме потраплянню до парламенту «маргінальних політичних сил».

Також у посланні йдеться, що на виборах до обласних рад доцільно теж запровадити змішану систему, за якою половина депутатського корпусу обиратиметься за пропорційною системою з голосуванням за відкритими списками політичних партій, а інша половина – за мажоритарною системою.

Водночас районні ради пропонується обирати за мажоритарною системою.

Також Президент пропонує, щоб мери міст обиралися «абсолютною, а не відносною більшістю жителів». При цьому пропонується можливість запровадження двотурової системи виборів.