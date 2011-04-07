Комісар ЄС назвав пріоритети при перегляді Політики сусідства

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ назвав пріоритети у відносинах з сусідами, які будуть визначені в рамках перегляду Європейської політики сусідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 6 квітня, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

«Ключовим результатом перегляду стане новий упор на диференціації Політики сусідства відповідно до потреб і бажань кожної країни-партнера», - сказав він.

Комісар відзначив, що деякі країни-партнери хочуть прогресу у відносинах з ЄС аж до приєднання до Європейського Союзу, інші – лише одержувати більше переваг від політики сусідства.

«Як би там не було..., цінності демократії, що розділяються нами, верховенства права і повага до прав людини буде в самому центрі переглянутої Політики сусідства для всіх країн-партнерів», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

Комісар також відзначив, що переглянута Політика сусідства передбачатиме можливість створення глибоких і всебічних зон вільної торгівлі з країнами-сусідами, що, на думку Єврокомісії, приведе до серйозних регуляторних реформ в країнах-партнерах.

Крім того, увага буде приділена питанням мобільності та спрощення візової політики, без загроз безпеці.

«Немає кращого шляху просувати європейські цінності, ніж через загальний досвід між людьми», - відзначив Ш.ФЮЛЕ.

Ще одним пріоритетом стане посилення політичного діалогу з країнами-партнерами.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія планує представити Комюніке про перегляд Європейської політики сусідства в травні цього року.