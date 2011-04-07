Газпром заманює Україну в Митний союз мільярдами

Україна в разі вступу в Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану могла б заощадити тільки на газі 8 млрд. дол. на рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на форумі «ТЕК Росії в XXI столітті» заявив заступник глави правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«Україна за рівня споживання в 40 млрд. куб. м газу могла б виграти 8 млрд. дол. на рік», - сказав В.ГОЛУБЄВ, відповідаючи на питання учасників форуму.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану й України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

17 березня під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ наголосив, що в цьому напрямі плани України залишаються незмінними.

5 квітня уповноважений Кабінету Міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна повинна спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС.

Сьогодні, 7 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2011 році», сказав, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.

«Вважаю, що подальший розвиток відносин з Митним союзом спиратиметься на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю й можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою «3+1», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання Президента, це дасть нам можливість забезпечити реальний курс на зближення європейського і євразійського економічних просторів.

Він відзначив, що євроінтеграційний курс не був і не перешкоджатиме розвиткові стратегічного партнерства України з РФ.