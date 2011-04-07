Автор «Стратегій геніїв» відкриє формулу досягнення мети

8 квітня о 19.00 в інформаційному агентстві УНІАН автор серії книг «Стратегії геніїв» Валентин БАДРАК запропонує кожному українцеві відчути себе видатною особою – на семінарі з геній-терапії.

Семінар пройде в рамках проекту “Лабораторія «Зроби себе сам”.

Як стверджує автор нового напряму розвитку особи, люди, які добилися успіху в різних площинах життя, насправді використовували схожу матрицю, якою здатна скористатися кожна людина.

«Я не пропоную стати генієм кожному, я відкриваю формулу досягнення мети, яка прийнятна для кожної людини, незалежно від її фізичної форми, рівня здоров`я, наявності ресурсів тощо» - говорить автор геній-терапії. На думку В.БАДРАКА, для застосування технологій переможців більшості людей бракує не так певних знань, як волі. Розроблені практики психофізичного саморегулювання і спеціальної візуалізації з образами видатних осіб дають змогу помітно поліпшити не тільки характеристики волі і сформувати психологічну установку на успіх, а й допомогти відшукати нову оригінальну ідею. Значну увагу автор також приділить застосуванню технологій дії на масову свідомість.

Семінар розрахований на людей, які прагнуть до вищого рівня самореалізації, досягнення великих цілей. Він відкриє унікальні можливості студентам, викладачам, психологам, тренерам, тим, хто цим цікавиться.

«Якщо людина здатна розглянути в таких всесвітньо відомих особах як Альберт Ейнштейн чи Отто фон Бісмарк перш за все людські риси, зрозуміти природу мотивацій Джорджа СОРОСА, Сергія Корольова чи Андрія Тарковського, вона стане на декілька ступенів ближчою до власного успіху», - впевнений В.БАДРАК.

Семінар розроблено на основі книг «Стратегії геніальних чоловіків», «Стратегії геніальних жінок», «Стратегії видатних осіб (підручник для кожного)» і пройде, як уже згадувалося спочатку, в рамках проекту «Лабораторія «Зроби себе сам».

Довідка УНІАН. Лабораторія «Зроби себе сам» почала працювати в УНІАН у вихідні дні і вечорами в будні з 1 березня цього року. Ініціатори проекту, спрямованого на саморозвиток особистості - агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини і Майстерня конструювання особи В.БАДРАКА. Про те, які можливості відкриє проект перед зацікавленими людьми, йшлося в матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю». У рамках проекту заняття Лабораторії вже провели В.БАДРАК, доктор економічних наук, автор школи синергічного ефекту «2+2=5» Анатолій ДМИТРЕНКО, відомий тренер Іцхак ПІНТОСЕВИЧ (кращий бізнес-тренер України 2007 року за оцінками Української академії тренінгу, володар 2-го місця в рейтингу Міжнародної асоціації професіоналів розвитку особистості 2009 року).

7 квітня в рамках проекту в УНІАН пройде також експертна дискусія “Як зробити своє ім`я брендом”. Модератором дискусії виступить відомий тренер і фахівець з менеджменту тайму Людмила БОГУШ.

Детальнішу інформацію про семінар В.БАДРАКА можна одержати на сайті інформаційного агентства УНІАН, у розділі «Семінари».

Запис на семінар і питання оплати - за телефоном: 279-33-53; ел.поштою: vika@unian.net

Детальну інформацію про автора і його концепцію дивіться на сайті Валентина БАДРАКА.