Хто з регіоналів не прийшов на виступ Януковича

У Верховній Раді під час виступу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА були присутні присутні 398 із 450 народних депутатів.

Відповідна інформація за результатами електронної реєстрації розміщена на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, фракція Партії регіонів була представлена 189 із 190 депутатів. Згідно з інформацією сайта, у залі був присутній Ренат АХМЕТОВ. Антон ЯЦЕНКО, який нещодавно вступив до фракції Партії регіонів, був відсутній.

Із 105 депутатів фракції "БЮТ-Батьківщина" виступ В.ЯНУКОВИЧА слухали 73 депутати. Були відсутні Віталій ЧЕПІНОГА, Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ, Костянтин ЖЕВАГО, Євгеній ЗІМІН, Наталія КОРОЛЕВСЬКА та ряд інших.

Фракція "Наша Україна - Народна самооборона" була представлена 56 із 68 народних депутатів. Виступ В.ЯНУКОВИЧА не почули Геннадій МОСКАЛЬ, Юрій ГРИМЧАК, Володимир АР`ЄВ, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій СТЕЦЬ та інші.

У повному складі були присутні фракції КПУ (25 депутатів) і Народної партії (20 депутатів).

Із 22 позафракційних депутатів були присутні 17, а також 18 із 20 депутатів групи "Реформи заради майбутнього".

Інформація про письмову реєстрацію народних депутатів на офіційному сайті парламенту відсутня.