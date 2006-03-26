Голосування розпочалося майже організовано

Голосування в Україні розпочалося організовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.

«Голосування розпочалося в державі майже організовано», - сказав він.

За словами Я.ДАВИДОВИЧА, на сьогодні зареєстровано 64 правопорушення, які тією чи іншою мірою стосуються виборів. Зокрема, зафіксовано два злочини – в м. Димер Київської області на виборчій дільниці №28 92-го виборчого округу було кинуто пляшку з запалювальною сумішшю, в результаті чого було пошкоджено підлогу у приміщенні дільниці та малі скриньки. Водночас Я.ДАВИДОВИЧ наголосив, що виборчу документацію та бюлетені не пошкоджено, скриньки замінено і голосування проводиться.

Він також повідомив, що в Донецьку в квартиру одного з керівників міської організації КПУ кинуто пляшку з запалювальною сумішшю, однак пожежу погасив сам господар квартири.

Я.ДАВИДОВИЧ зазначив, що решта випадків правопорушень стосуються наявності агітаційних матеріалів компрометуючого характеру проти різних політичних сил, зокрема такі випадки зафіксовано в Київській, Закарпатській, Запорізькій областях та Криму.

Голова ЦВК зауважив, що деякі комісії розпочали роботу з запізненням на 5-10 хвилин.