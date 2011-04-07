Парламент розглядає антикорупційний закон: у залі 80 депутатів

Верховна Рада України у повторному другому читанні розглядає поданий Президентом антикорупційний законопроект.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в сесійній залі присутні близько 80 народних депутатів, з яких приблизно 20 – з фракції "БЮТ-Батьківщина" та “Наша Україна – Народна самооборона”.

Член фракції НУ-НС Юрій КАРМАЗІН неодноразово вимагав від головуючого першого віце-спікера парламенту Адама МАРТИНЮКА припинити пленарне засідання. За словами Ю.КАРМАЗІНА, Верховна Рада незаконно розглядає цей законопроект, бо робочий день депутатів уже закінчився.

Незважаючи на це, під час вечірнього пленарного засідання парламент ухвалив рішення працювати до ухвалення антикорупційного закону.

Верховна Рада розглядає проект закону «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» вже понад півтори години.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада України схвалила в другому читанні проект закону "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

Схвалення законопроекту підтримали фракції більшості - Партії регіонів, КПУ, Народної партії та група "Реформи заради майбутнього", а також частина фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС.

Три статті та прикінцеві положення законопроекту були направлені на повторне друге читання.