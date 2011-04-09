Одесу з днем визволення «вітають» союзники фашистів

Напередодні дня визволення Одеси від фашистських загарбників, який відзначається 10 квітня, в місті з`явилися вітальні лайт-бокси уздовж головних магістралей, на яких опинилися поряд фотографії радянських танкістів і солдатів румунської армії (під час Другої світової війни Румунія була союзником гітлерівської Німеччини).

Як заявила в інтерв`ю УНІАН депутат фракції «Фронт Змін» міськради Марина БАГРИЙ-ШАХМАТОВА, «це просто ганьба, що з рекламних лайт-боксів, озаглавлених «Одеса - місто-герой», нас і ветеранів-фронтовиків вітають представники окупаційних військ. Тому я звернулася з вимогою до мера Олексія КОСТУСЄВА негайно прибрати з вулиць плакати «Одеса - місто-герой», на яких зображення радянського танка Т-34 на розі вулиць Преображенської та Садової і фотографія на рівні очей – румунських солдатів біля кулемета, відпочиваючих на Приморському бульварі».

Проте, за її словами, О.КОСТУСЄВ проігнорував вимогу, заявивши, що депутати фракції «Фронт Змін» «шукають проблеми там, де їх немає».

У свою чергу, лідер фракції «Батьківщина» в Одеській обласній раді Сергій ВЕСЕЛОВ наголосив: «Це – лише штрих до колективного портрета команди некомпетентних людей, що прийшла до влади. Ось що я відповідаю, коли до мене, як депутата і офіцера в запасі, також звертаються з цього приводу виборці. Ці чиновники не лише історії не знають. Через їхнє некомпетентне, невміле господарювання і ціни нестримно зростають, і десятки тисяч дрібних підприємців розоряються, і вперше в Одесі в будинках одеситів батареї опалення відключили від теплопостачання в період опалювального сезону».