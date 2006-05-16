Наша Україна підозрює, що Тимошенко і Мороз ”спочатку заявили, а потім написали”

Станом на 10.00 до «Нашої України» не надходив проект доопрацьованої коаліційної угоди.

Про це УНІАН повідомила керівник Інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ (УНІАН: 15 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що проект коаліційної угоди буде готовий до вечора того ж дня).

Разом з тим Т.МОКРІДІ не виключає, що проект найближчими годинами може з’явитися: «Знаючи практику українського політикуму - спочатку заявити, а потім написати, не виключаю, що протягом однієї-двох години документ з’явиться в офісі (“Нашої України”)”.

Вона повідомила, що «Наша Україна» продовжує роботу над проектом узгодженої коаліційної угоди. За її словами, на сьогодні цей документ вже нараховує більше 90 сторінок. Напрацьовано дві з чотирьох частин – програма діяльності коаліції та регламент.

За словами Т.МОКРІДІ, над доопрацюванням документа працюють робочі групи з представників “Нашої України”, БЮТ та СПУ з різних напрямків. Але, за її словами, до четвертої частини про розподіл сфер відповідальності ніхто ще не приступав, «тому заяви підписати сьогодні-завтра є дуже поспішними».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня робоча група БЮТ, "Нашої України" і Соцпартії погодила проект угоди про формування коаліції.

Як повідомив перший секретар політичної ради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ, у проекті угоди немає прізвищ претендентів на державні посади, а лише встановлена процедура кадрових призначень.

Пізніше Й.ВІНСЬКИЙ пояснив, що БЮТ відходить 50% пакету посад. "Половина - у БЮТ, у нас - одна сьома, а все інше - "Наша Україна", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він повідомив, що станом на вечір понеділка проект угоди повністю готовий, і він уже його завізував, попередньо погодивши це рішення з лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ.

"Зараз я їду до ТИМОШЕНКО, думаю, завізує вона, потім передамо проект на підпис у НСНУ", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, коли очікується підписання проекту представниками БЮТ і "Нашої України", Й.ВІНСКИЙ сказав: "ТИМОШЕНКО пообіцяла до ранку. Коли "Наша Україна" - не знаю".