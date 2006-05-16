Наша Україна підозрює, що Тимошенко і Мороз ”спочатку заявили, а потім написали”
НУ ще не отримала проект угоди
Станом на 10.00 до «Нашої України» не надходив проект доопрацьованої коаліційної угоди.
Про це УНІАН повідомила керівник Інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ (УНІАН: 15 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що проект коаліційної угоди буде готовий до вечора того ж дня).
Разом з тим Т.МОКРІДІ не виключає, що проект найближчими годинами може з’явитися: «Знаючи практику українського політикуму - спочатку заявити, а потім написати, не виключаю, що протягом однієї-двох години документ з’явиться в офісі (“Нашої України”)”.
Вона повідомила, що «Наша Україна» продовжує роботу над проектом узгодженої коаліційної угоди. За її словами, на сьогодні цей документ вже нараховує більше 90 сторінок. Напрацьовано дві з чотирьох частин – програма діяльності коаліції та регламент.
За словами Т.МОКРІДІ, над доопрацюванням документа працюють робочі групи з представників “Нашої України”, БЮТ та СПУ з різних напрямків. Але, за її словами, до четвертої частини про розподіл сфер відповідальності ніхто ще не приступав, «тому заяви підписати сьогодні-завтра є дуже поспішними».
Як повідомляв УНІАН, 15 травня робоча група БЮТ, "Нашої України" і Соцпартії погодила проект угоди про формування коаліції.
Як повідомив перший секретар політичної ради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ, у проекті угоди немає прізвищ претендентів на державні посади, а лише встановлена процедура кадрових призначень.
Пізніше Й.ВІНСЬКИЙ пояснив, що БЮТ відходить 50% пакету посад. "Половина - у БЮТ, у нас - одна сьома, а все інше - "Наша Україна", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.
Він повідомив, що станом на вечір понеділка проект угоди повністю готовий, і він уже його завізував, попередньо погодивши це рішення з лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ.
"Зараз я їду до ТИМОШЕНКО, думаю, завізує вона, потім передамо проект на підпис у НСНУ", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.
Відповідаючи на запитання, коли очікується підписання проекту представниками БЮТ і "Нашої України", Й.ВІНСКИЙ сказав: "ТИМОШЕНКО пообіцяла до ранку. Коли "Наша Україна" - не знаю".