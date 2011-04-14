Експерти: поліцейські методи Тігіпка викличуть акції непокори бізнесу

Методи, якими влада має намір боротися з «сірими» зарплатами, можуть привести до нових акцій непокори бізнесу, пише журнал WEEKLY.UA.

Видання зазначає, що Міністерство соцполітіки, яке курирує віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, має намір боротися із зарплатами у конвертах за допомогою трьох спеціальних законопроектів. Першим з них пропонується регламентувати мінімальний рівень зарплати окремо для кожної категорії працівників, зокрема для керівної ланки.

«Ми пропонуємо затвердити вісім кваліфікаційних категорій - починаючи з працівників низької кваліфікації і закінчуючи керівниками. Для кожної з них планується встановити спеціальний коефіцієнт, який помножатиметься на мінімальну зарплату. Нараховувати зарплату нижче за цей поріг буде заборонено», - пояснив віце-прем'єр WEEKLY.UA.

Яка зарплата буде у кожної з восьми категорій працівників, поки не відомо. Їх ще належить розрахувати і затвердити уряду. Поки в Мінсоцполітики тільки припускають, що заробіток топ-менеджера становитиме не менш як п'ять мінімальних окладів, тобто 4,8 тис. грн.

Водночас Мінсоцполітіки має намір посилити відповідальність роботодавців за виплату зарплати «у конвертах». За таке порушення може загрожувати штраф у розмірі 700 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян (11 тис. грн.). Також пропонується встановити більш суворе покарання за виплату зарплати нижче за мінімальний рівень (960 грн./міс.) - аж до тюремного ув‘язнення.

Профспілки вже виступили проти цих ініціатив. Вони стверджують, що реалізація задуманого приведе до ще більшої «тінізації» зарплат. «Такі поліцейські методи примусять бізнес шукати нові лазівки у законодавстві, щоб уникнути покарання. Напевно частина співробітників будуть просто переведені на трудові договори», - говорить голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

На його думку, проблему не розв'язати, якщо не знизити податки на заробітну плату. В Україні пряме податкове навантаження на фонд заробітної плати досягає 41,5%, тоді як у західних країнах - 25–27%. Це і змушує роботодавців вести подвійну бухгалтерію, мінімізуючи витрати на сплаті різних внесків.

Член парламентського комітету з питань підприємництва і регуляторної політики Ксенія ЛЯПІНА вважає, що недонадходження до бюджету цілком можна компенсувати іншими податками, наприклад на нерухомість промислового призначення або на розкіш.

Проте уряд поки не готовий піти на такий «бартер». С.ТІГІПКО, зокрема, заявляє, що податки на зарплату можуть бути знижені лише після її виведення з «тіні». Підприємці цьому не вірять – який буде сенс Кабміну відмовлятися від додаткових доходів, якщо всі раптом стануть платити, скільки наказано, зазначає журнал.