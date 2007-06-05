Народна Самооборона Луценка сидить на шиї Давида Жванії?
Стецьків каже, що у того достатньо грошей
|Тарас Стецьків
У відповідь на припущення кореспондента, що у Бабакова можуть бути загальні бізнес-інтереси з Давидом Жванією (одним із членів і спонсором Народної Самооборони), радник Президента роздратовано, як відзначає видання, заявив: «Ну навіщо Жванії якісь бізнес-партнери? У нього достатньо грошей для підтримки "Самооборони". Я собі уявляю, якщо у когось була б така інформація, то який би крик підняла Партія регіонів. Це все нісенітниця і плітки, які не мають ніяких підстав. З якою метою якісь росіяни повинні фінансувати партію, яка тільки починає свій політичний хід. Ніякої логіки, а суцільний абсурд».
Кореспондент звернув увагу Стецьківа, що НС веде досить вартовну телевізійну рекламну кампанію. «Ми присутні тільки на «5 каналі», - відповів Стецькив.
У відповідь на питання, чи означає це, що Петро Порошенко – генеральний продюсер 5-го – також є одним із спонсорів НС, Стецьків пояснив, що «просто цей канал відкритий для всіх, у тому числі і для нас. На інших каналах - тільки коаліція і опозиція. Там виступають Кириленко і Тимошенко, але нас ви там не побачите». Причетність Порошенко до фінансування Народної Самооборони Стецькив також категорично спростував: «ця історія також абсурдна, як і історія з Бабаковим».