Позов Литвина до Мельниченка віддали до Васильківського суду

Позов голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА до екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА про захист честі, гідності та ділової репутації розглядатиме Васильківський міжрайонний суд Київської області.

Про це УНІАН повідомив адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО, зауваживши, що відповідне рішення за його клопотанням сьогодні затвердив Деснянський районний суд Києва, до якого В.ЛИТВИН подавав позов.

«Суд ухвалив, що справу про позов В.ЛИТВИНА до М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв’язку з оприлюдненням останнім інформації про те, що начебто чинний спікер причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, треба передати до Васильківського міжрайонного суду Київської області, тобто за місцем проживання відповідача», - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Він також зауважив, що у позовній заяві В.ЛИТВИН просить суд зобов’язати М.МЕЛЬНИЧЕНКА спростувати недостовірну інформацію і стягнути з нього відшкодування за моральну шкоду у розмірі 1 грн.

Разом з тим, адвокат зауважив, що представник В.ЛИТВИНА в суді просила залишити справу на розгляді у Деснянському районному суді столиці.

За словами М.НЕДІЛЬКА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що у разі розгляду позову Деснянським райсудом, В.ЛИТВИН зможе якимсь чином впливати на суддів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня поточного року голова Верховної Ради В.ЛИТВИН повторно звернувся до суду з позовом до М.МЕЛЬНИЧЕНКА про захист честі, гідності і відшкодування моральної шкоди.

Подібний позов В.ЛИТВИНА вже було задоволено Деснянським районним судом Києва 17 січня 2006 року. Тоді М.МЕЛЬНИЧЕНКА зобов`язали спростувати свої заяви про причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і вибачитись за завдану моральну шкоду.

У позові, поданому до цього ж суду 1 березня цього року, В.ЛИТВИН констатує, що судове рішення п`ятирічної давнини так і не було виконане, а "МЕЛЬНИЧЕНКО М.І. продовжує поширювати недостовірну інформацію про ЛИТВИНА В.М.".

Спікер просить суд визнати інформацію, висловлену М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ стосовно нього, неправдивою і такою, що порочить його честь і гідність, зобов`язати екс-майора спростувати її на прес-конференції, публічно вибачитися і виплатити йому 1 грн. компенсації за моральну шкоду.