Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не піде сьогодні вночі на жоден ефір, але спати також не збирається.

Про це він сказав після голосування на дільниці №1, відповідаючи на запитання, що він робитиме сьогодні вночі, передає кореспондент УНІАН.

Також В.ЛИТВИН відмовився давати прогноз, які відсотки очікує отримати його блок. «Що розраховувати, все, що буде, буде наше», - сказав він, додавши, «якщо справдяться останні соціологічні дослідження, які мав штаб, то це буде нормальний результат». «Завтра побачимо – розтин бюлетенів, підрахунок покаже. Ще раз хочу сказати свою позицію: себе не можна примусити любити», - сказав він.

В той же час, відповідаючи на запитання, які шанси Блоку Литвина на місцевому рівні, В.ЛИТВИН зазначив, що вони будуть дуже вагомі.

Взагалі В.ЛИТВИН прогнозує, що на цих виборах будуть несподіванки. Він зауважив, що навіть пробігти оком ту кількість політичних партій, прізвищ в бюлетенях, навіть людям, що знаходяться весь час в політиці, доволі не просто. Він вважає, що цим вибори дуже ускладнились: «У нас будуть елементи випадковості», - сказав він.