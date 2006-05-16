Перші скандали і курйози на ”Євробаченні-2006”

Підготовку до міжнародного музичного конкурсу "Євробачення- 2006", що відбудеться 18 і 20 травня в Афінах, супроводжують перші скандали і курйози. Негативну реакцію у релігійних організацій ряду країн викликала поява на сцені під час репетицій у суботу і неділю музикантів фінської рок-групи "Лорді" у масках, що зображають чудовисьок та вселяють жах. "У мене були діти, але я їх з`їв на сніданок", - похмуро пожартував один з учасників групи.

Скандал виник також навколо представниці Хорватії Северіни Вучковіч: напередодні конкурсу її колишній друг розповсюдив кадри любовних сцен з нею, які зразу ж облетіли місцеві газети.

Пісню, яку Словенія спочатку представила на конкурс, назвали "підозріло схожою" на заявлену австрійську мелодію, і її довелося в терміновому порядку замінити.

Як стало відомо, деякі майбутні конкурсанти приготували для глядачів сюрпризи. Так, молода група "Космос" з Латвії вперше в історії "Євробачення" не використовуватиме в своєму виступі музичні інструменти.

Співачка з Монако Северин Феррер вирішила частково заспівати пісню на таїтянському діалекті Французької Полінезії, звідки вона родом, на знак пошани до культури рідного краю.

Грецька газета "Елефтерос тіпос" називає сюрпризом показаний на репетиції російським учасником конкурсу Дімой Біланом номер, в якому із спеціально доставленого з Москви білого рояля на сцену виходить юна німфа, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Згідно прогнозам експертів, Росія входить до числа фаворитів майбутнього музичного змагання, серед яких також називають Грецію, Швецію, Румунію, Великобританію, Бельгію, Боснію і Герцеговину і Норвегію.

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