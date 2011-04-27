Азаров зрозумів, як піклуватися про ветеранів: зустрів - скажи спасибі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від керівників усіх рівнів підготуватися до Дня Перемоги і приділити увагу ветеранам.

Як передає кореспондент УНИАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ повідомив, що сьогодні під час розширеного засідання уряду буде заслухано інформацію віце-прем’єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо підготовки з відзначення 66-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

«Хочу зробити наголос на тому, що в першу чергу керівники усіх міністерств і відомств повинні забезпечити увагу до кожного ветерана війни. Без турботи, без привітання не повинен залишитись жоден учасник Великої Вітчизняної війни від столиці до найвіддаленішого села. Насправді увага до потреб ветеранів - це щоденна турбота керівника, а святковий день - особливо важливий підсумок цієї постійної роботи», - сказав М.АЗАРОВ.

Він вимагає від керівників приділити особливу увагу у забезпеченні своєчасної виплати грошової допомоги до Дня Перемоги.

Також прем’єр-міністр наголосив, що всі місцеві органи соціального захисту мають отримати чітку вказівку «не чекати, поки ветеран або його родичі звернуться за отриманням допомоги, а направити соціальних працівників додому до ветеранів та інвалідів і хай з’ясують умови їх життя і вчасне отримання пільг і субсидій».

«Звертаюсь до всіх членів уряду, до керівників місцевих органів виконавчої влади з людським проханням – особисто відвідати ветеранів війни у шпиталях, лікарнях, інтернатах, забезпечити за дні, які залишились до свята, обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни, щоб надати необхідну допомогу. Візьміть під особистий контроль упорядкування пам’ятників, братських могил, місць поховання воїнів та мирного населення, загиблого в роки війни. Забезпечити ветеранам, в першу чергу, справжнє свято 9 Травня, покладання квітів та вінків, святкові концерти тощо. Я особисто хочу, щоб кожен житель нашої країни в цей день, зустрівши ветерана, подякував йому», - наголосив голова уряду.