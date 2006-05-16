Зварич побачив, що на Турчинову горить шапка

Керівник юридичного департаменту “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ заявляє, що «Наша Україна» не веде переговорів з Партією регіонів, однак не виключає, що такі переговори ведуть можливі партнери по майбутній помаранчевій коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Жодних переговорів з Партією регіонів з боку «Нашої України» не було і не може бути», - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Водночас, за його словами, «ми маємо певну інформацію, що окремі лідери, у тому числі БЮТ, ведуть переговори і зустрічі, зміст яких невідомий, з Партією регіонів».

За словами Р.ЗВАРИЧА, заява одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА про те, що «Наша Україна» хоче вийти з переговорів для того, щоб перейти у більш формальні переговори з “Регіонами”, не має під собою ні найменших підстав.

«Говорити про те, що хочеться утворити коаліцію з “Регіонами”... Моя відповідь тоді О.ТУРЧИНОВУ: можливо, на злодії й шапка горить», - додав він.

Як сказав Р.ЗВАРИЧ, коаліція може утворюватися виключно за участю трьох політичних сил – це так звана «помаранчева коаліція» і жодних інших варіантів не передбачено.

Як повідомляв УНІАН, О.ТУРЧИНОВ сьогодні назвав «виключно деструктивною» позиція «Нашої України» щодо призупинення переговорного процесу про створення коаліції. Він зазначив, що «це безумовно достатньо сильний удар по темпах формування коаліції». Представник БЮТ вважає, що вихід з переговорного процесу свідчить «про реальні наміри всіх потенційних учасників коаліції». За його словами, це також свідчить про те, що «Нашою Україною» ведуться переговори «не тільки з БЮТ і СПУ».