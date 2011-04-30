НУ-НС: з точки зору права денонсація Харківських угод можлива

Народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Борис ТАРАСЮК констатує, що за нинішньої влади Харківські угоди не вдасться денонсувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він завив учора в ефірі "ШустерLive".

Б.ТАРАСЮК зауважив, що з точки зору українського та міжнародного права денонсація Харківських угод можлива і вона потрібна. "І вони будуть денонсовані. Інше питання, що за цієї антиукраїнської влади це неможливо. Це можливо тільки тоді, коли у Верховній Раді створиться демократична більшість", - сказав народний депутат.

За словами Б.ТАРАСЮКА, минулого року було видобуто українського газу на 1,3 млрд. куб. менше, ніж у попередній рік. "Таким чином ця влада свідомо веде до зменшення газу власного видобутку і в такий спосіб до збільшення ціни газу для населення", - сказав народний депутат.

Б.ТАРАСЮКА підтримав і народний депутат від НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО. За його словами, Україна не отримала від даних угод ні економічних, ні політичних, ні соціальних вигод. "Ця угода потребує денонсації. І вона буде денонсована, коли в парламенті буде створено демократичну більшість", - додав він.