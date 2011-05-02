Freedom House констатує занепад свободи преси в Україні

Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав і тепер оцінюється як «частково вільний».

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті правозахисної організації Freedom House («Дім свободи»), повідомляє Радіо “Свобода».

Зокрема, організація звернула увагу на негативну тенденцію в Україні, яка раніше тривалий час була серед найкращих за свободою преси в регіоні.

Як зазначається у повідомлення, правозахисники, серед іншого, нагадують, що радіостанції і телекомпанії, які критикували владу, втратили частоти. Також в Україні зросло незаконне переслідування й залякування журналістів, що призвело до поглиблення самоцензури, йдеться у дослідженні.

Занепад свободи преси протягом минулого року спостерігався й загалом у світі, заявили дослідники організації.

Звіт оприлюднений напередодні Всесвітнього дня свободи преси, що відзначається 3 травня.

Як повідомлялося, на початку цього року Freedom House уже так само перевів Україну з вільних до категорії «частково вільних» за загальним станом свобод у країні після минулорічної зміни влади.

А наприкінці минулого місяця «Дім свободи» видав спеціальний звіт про згортання демократії в Україні за влади В.ЯНУКОВИЧА, названий «Сигнал тривоги».