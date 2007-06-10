Ющенко обмінявся думками з Лукашенком

У Санкт-Петербурзі Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустрічі з низкою президентів СНД.

Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА, під час неформального Саміту В.ЮЩЕНКО провів консультацію з Президентом республіки Молдова Володимиром ВОРОНІНИМ.

Зокрема, сторони обговорили майбутній візит В.ЮЩЕНКА до Молдови, а також домовилися підписати пакет двосторонніх документів, спрямованих на вирішення всіх існуючих проблем між двома державами, і дозволять вивести їхні відносини на якісно новий рівень.

В.ЮЩЕНКО також обмінявся думками з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ щодо стану готовності до підписання низки двосторонніх документів по прикордонному співробітництву, а також з консультативно-правової та енергетичної сфер.

Також, за словами. І.ВАННІКОВОЇ, відбулася розмова В.ЮЩЕНКА з Президентом Вірменії Робертом КОЧЕРЯНОМ, під час якої сторони обговорили, серед іншого, майбутній візит Президента Вірменії в Україну.