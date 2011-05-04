Генсек НАТО вважає, що вбивство бен Ладена дає більше гарантій безпеки

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН назвав виправданою операцію з фізичного знищення Усами бен Ладена.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Генсек заявив сьогодні на прес-конференції.

«Проблема тут у тому, що засновник Аль-Каїди був відповідальним за смерть тисяч безвинних людей», - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи не краще було б узяти «терориста №1» живим, щоб він постав перед судом.

«Я думаю, було виправдано провести операцію проти нього. Я сподіваюся, що ця дуже успішна операція приведе до підриву одну з найбільш небезпечних у світі терористичних мереж», - сказав А.Ф.РАСМУССЕН.

Він відзначив, що ця операція дасть змогу дати більше гарантій безпеки людям у світі.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня Президент США Барак ОБАМА заявив про знищення бен Ладена американськими спецпідрозділами в Пакистані.