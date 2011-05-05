Табачник розпорядився, щоб ВНЗ здали 25 млн фірмі сина клерка Міносвіти

Міністерство освіти України розіслало в українські вищі навчальні заклади листи з вимогою оплатити послуги сайту osvita.com для створення «Єдиного освітнього інформаційного вікна». Внесок кожного ВНЗ має скласти 7,5 тис. грн на квартал або 30 тис. грн на рік. Як пише ZN.UA з посиланням на "Свідомо", Міністерство обґрунтовує таку вимогу рішенням Колегії міністерства від 20.08.2010

та наказом Міністерства від 06.10.2010 р.

Сайт osvita.com належить приватній структурі «Імперія-інфо», власником якої є 24-річний киянин Олександр Гудков. Його батько — Микола Гудков – працює на посаді керівника Департаменту персоналу і керівних кадрів у Міносвіти. До приходу в Міністерство Микола Гудков очолював прес-службу депутата Київради Дениса Костржевського (гендиректор «Жулян»). Відтоді працював і разом з Сергієм Барановим-Мохортом, що потрапив в Київраду від Партії регіонів.

За даними МОН, зараз в Україні 854 вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації. Відповідно, «Імперія-інфо», за допомогою Міносвіти, має шанс заробити 25,6 млн грн цього року, і стільки ж – протягом всіх наступних років.