Янукович обіцяє підвищити пенсії ветеранам і дітям війни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє підвищити пенсії ветеранам на 20-25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистому зібранні у Національному палаці «Україна» з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Президент зауважив, що розуміє те, що ветерани чекають від держави реальної соціальної допомоги. Посилаючись на скрутну економічну ситуацію, він запевнив, що влада робить усе, що може, щоб забезпечити достойне життя ветеранів.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що нинішній і наступні роки для влади будуть «роками ветеранів», а також пообіцяв, що влада розробить системний план дій з підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни.

За словами Президента, цей план почне втілюватися в життя з другого півріччя 2011 року й остаточно буде виконаний у 2015 році. «Його реалізація буде на моєму особистому контролі», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що влада в цілому змінила ставлення до ветеранів, і була скасована ганебна практика «календарного святкування». Глава держави пообіцяв, що влада опікуватиметься ветеранами щодня. «І якщо чиновник цього ще не зрозумів, то, безумовно, він зрозуміє, але буде вже пізно», - сказав він.

Президент нагадав, що торік держава запровадила щомісячну допомогу для ветеранів війни. Він пообіцяв, що перерахунок цієї допомоги буде здійснюватись постійно і підвищуватись разом з підвищенням прожиткового мінімуму.

Також В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що одноразову грошову допомогу до Дня Перемоги буде збільшено на 40% починаючи з наступного року.

«Цього року ми підвищимо пенсії для інвалідів Великої Вітчизняної війни та жертв нацистських переслідувань на 20-25% і збираємося продовжити таке збільшення пенсій щорічно, до 2015 року», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він пообіцяв збільшувати допомогу і сім’ям загиблих і дітям війни. Цього року діти війни додатково до пенсії отримають 10% від прожиткового мінімуму.

Також В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв збільшення фінансування на харчування, медикаменти для ветеранів, збільшення кількості місць у лікарнях та вирішення інших соціальних проблем, зокрема, серед іншого, ветерани отримають знижку в аптеках до 30%.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, держава надасть квартири усім ветеранам, які потребують покращення житлових умов. «У цьому році ми завершимо цю роботу щодо інвалідів першої групи», - сказав він.