Янукович зобов'язав Льовочкіна забезпечити доступ до інформації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визначив низку першочергових заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених главою держави.

Відповідний Указ Президента № 548/2011 від 5 травня поточного року, спрямований на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднено на персональному сайті глави держави.

Президент визначив Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента, його Адміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Главі Адміністрації Президента України Сергію ЛЬОВОЧКІНУ доручено невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення в АП в установленому порядку доступу до публічної інформації. Зокрема, він має розробити та затвердити форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою); запровадити облік запитів на інформацію; визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою; створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями; створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечить; обов`язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.

Главі Адміністрації також доручено забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність Президента України; забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України, інформаційних стендах у спеціальних місцях для роботи запитувачів інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію тощо.

Державне управління справами має вжити заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації»; внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом міністрів граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення Головним управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.

При цьому Державному управлінню справами, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим, Державному фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Комітету з Державної премії України в галузі архітектури, Координаційному центру з упровадження економічних реформ, Національній тристоронній соціально-економічній раді, Національній службі посередництва і примирення, Національному інституту стратегічних досліджень, Національній академії державного управління при Президентові України вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.