Симоненко готує на референдум 9 питань

КПУ має намір цього року організувати і провести всеукраїнський народний референдум з дев`ятьма питаннями, що стосуються розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Референдум «триватиме впродовж цього, 2011 року, але якщо ми не зможемо в повному обсязі вирішити ті завдання, які ми поставили, то це матиме продовження і в 2012 році», - додав він.

Як сказав П.СИМОНЕНКО, на референдум буде винесено 9 питань, що стосуються продажу землі, приватизації підприємств ряду галузей, тарифів на житлово-комунальні послуги, продовольчої безпеки, пенсійної реформи, мовної політики, співпраці України з МВФ, СОТ, Митним союзом і Єдиним економічним простором.

«Ми поставили завдання, звернувшись з 9-ма питаннями до наших громадян, насамперед зробити їх активними учасниками відпрацювання державної політики. Вони мають розуміти, що вони не тільки електорат, який залучають у день виборів, щоб вони голосували, а це люди, які думають про майбутнє, і вони формують сьогодні позицію влади через такий референдум, щоб здійснювати тиск на владу і робити те, що є волею народу України", - підкреслив лідер комуністів.

За словами П.СИМОНЕНКА, КПУ приступить до збору підписів для проведення референдуму відразу ж після Дня Перемоги і вже готові зразки листівок і буклетів на цю тематику.

«Ми вважаємо за необхідне, проводячи цей референдум, сформувати позицію для влади», - пояснив П.СИМОНЕНКО і підкреслив, що референдум має сформувати думку громадян України і закласти її в основу подальшої роботи влади.