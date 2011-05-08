Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоречним дискутувати про святкування 9 Травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в інтерв’ю журналістам.

При цьому він зазначив: «я не бачу підстав для політичних дискусій, певних звинувачень. Це не той час».

«Я думаю, що у нас вистачить проблем, довкола яких ми будемо вести дискусію. Треба поважати людей, поважати пам’ять і дати можливість людям мати це свято», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що необхідно віддавати шану тим ветеранам, які на сьогодні ще живуть. За його словами, залишилося 43 Герої Радянського Союзу, в той же час в минулому році їх було вдвічі більше.