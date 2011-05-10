«Свободівця» підстрелив син колишнього боса ДАІ

Після бійки у Львові, в якій був поранений в ногу активіст «Свободи» Олег Ковпак, затримали сина колишнього заступника начальника управління ДАІ в Львівській області Сопільника. Як повідомляє "Сегодня", самевін, за словами заступника начальника ГУ МВС в Львівській області Михайла Курочки, стріляв в Ковпака з травматичного пістолета.

Курочка повідомив, що затриманий з друзями йшов по вулиці Пасічній, у них були георгіївські стрічки на одязі. Назустріч їм рухалася група представників "Свободи" і сутичка почалася саме через стрічки.

З відео видно, що вони почали між собою битися, один з них вийняв пістолет і вистрілив", - сказав Курочка.

"За фактом хуліганства порушена кримінальна справа", - заявив він.

В результаті бійок 9 травня в Львові постраждали 14 осіб. Співробітники міліції затримали 9 людей за підозрою в дрібному хуліганстві. Ведеться розслідування всіх інцидентів.