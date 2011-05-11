Власенко «з сумом констатує», що справа проти Тимошенко - замовна

Захисник екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що частково ознайомився з матеріалами, які стали підставою для порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам.

«Я змушений з сумом констатувати, що ця справа є абсолютно очевидно замовною, і докази цього знаходяться в тих томах, які Генеральна прокуратура надала в суд», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, сьогодні він також планує звернутися до суду з проханням надати додаткову можливість для продовження ознайомлення з матеріалами ГПУ, які стали підставою для порушення кримінальної справи.

«Сьогодні у матеріалах справи 1146 сторінок. Я мав можливість ознайомитися з матеріалами справи протягом 5 годин і я вважаю, що є необхідність ознайомитися з тими матеріалами, які є, і довести їх до відома суспільства, оскільки ці матеріали абсолютно беззаперечно свідчать про те, що так звана газова справа проти ТИМОШЕНКО – це абсолютно замовна кримінальна справа», - додав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні Печерський районний суд Києва розгляне скаргу Ю.ТИМОШЕНКО щодо визнання незаконності постанови Генеральної прокуратури України про порушення кримінальної справи проти екс-прем`єра щодо газових угод 2009 року.