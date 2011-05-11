Луганська облрада вимагає заборонити діяльність «Свободи»

Депутати Луганської обласної ради вимагають на законодавчому рівні заборонити діяльність ВО «Свобода» як організації, яка «сприяє розпалюванню міжнаціональної ворожнечі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів і Генеральної прокуратури України, прийнятому сьогодні на позачерговій сесії облради.

Сесія проходила під гаслами «Захистимо Велику Перемогу!», «Слава радянському солдату!», «Фашизм не пройде!» та ін., які були виставлені в залі засідання, сам сесійний зал був «опоясаний» георгіївською стрічкою. Серед запрошених були й ветерани війни. Присутнім на сесії було продемонстровано відеоролик про події у Львові 9 травня.

«Вважаємо за необхідне в першочерговому порядку прийняти закон про заборону діяльності в Україні будь-яких екстремістських організацій неонацистського спрямування, зокрема ВО «Свобода». Разом ми зобов`язані захистити ветеранів, усе наше суспільство від загрози відродження нацизму», - йдеться в зверненні.

Також депутати вимагають притягти до кримінальної відповідальності всіх призвідників, організаторів, учасників безладів, що сталися у Львові 9 травня.

Крім того, депутати, які виступали на сесії, запропонували продовжити акцію «Георгіївська стрічка» й не знімати червоні прапори до 22 червня, а прийняте звернення розіслати всім обласним радам України, а також у Раду Європи.

Депутати Луганської облради відмовилися вислухати голову Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігоря ШВАЙКУ, який прибув на сесію, щоб озвучити офіційну точку зору ВО «Свобода».

Як повідомив І.ШВАЙКА журналістам, напередодні він узгоджував свою участь у сесії з головою облради Валерієм ГОЛЕНКОМ і отримав «добро» на виступ, але за ніч ситуація змінилася.

Він вважає, що рішення Луганської облради, яким би воно не було, це політичне рішення, яке не матиме ніяких юридичних наслідків для «Свободи» і лише демонструватиме «наскільки у совку сидить луганська влада».