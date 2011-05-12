Міськрада Севастополя висловить своє ставлення до львівських подій

Міська рада Севастополя 13 травня на позачерговому пленарному засіданні 3-й сесії висловить своє ставлення до подій у Львові, що сталися 9 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, депутати мають намір затвердити текст спільного звернення до Президента і Верховної Ради України.

Вніс пропозицію і відповідний проект рішення міськради депутат Дмитро БЕЛІК (обраний у мажоритарному окрузі від партії «Русский блок»). У сьогоднішньому прямому ефірі на місцевому каналі «Севастополь» депутат повідомив про те, що запропонував «депутатському корпусу екстрено зібратися на позачергову сесію міськради і дати оцінку діям націоналістів у Львові.

Також Д.БЕЛІК пропонує «підтримати дії Президента щодо звернення до Генеральної прокуратури для наведення конституційного ладу».

Крім того, за його словами, міськраді «пропонується звернутися до генерального прокурора і Міністерства юстиції для того, щоб ті, у свою чергу, підготували відповідне звернення до суду для заборони організації ВО «Свобода» як політичної партії, яка розпалює міжнаціональну ворожнечу на території України».

Коментуючи заборону вивішувати червоні прапори на 9 травня, затверджену органами місцевого самоврядування в деяких областях Західної України, він заявив, що вважає, що «ситуація, яка відбувається в трьох-чотирьох областях України, є дуже сильним контрастом на фоні усієї держави і ставить під загрозу цілісність країни».

«Можливо, їм (3-4 згаданим областям) пора вже дати настільки широку автономію, з усіма випливаючими наслідками, і гроші вони самі для себе зароблятимуть», – сказав Д.БЕЛІК.