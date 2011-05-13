Тимошенко: за логікою слідчих, зі мною треба посадити і Януковича

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає абсурдною логіку слідчих Генеральної прокуратури з розрахунку збитків, начебто завданих державі її урядом.

Про це вона заявила вчора під час судового засідання, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами екс-прем`єра, її уряду в результаті підписання в 2009 році газових контрактів з Росією вдалося збільшити надходження від транзиту російського природного газу через територію України.

"Нам вдалося з 1 січня 2010 року на 70%, уперше, підвищити ставку транзиту природного газу через територію України – до 1,7 доларів. І це – додатково 3 мільярди доларів доходів по року", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр нагадала, що саме уряд Віктора ЯНУКОВИЧА у 2006 році уклав нові угоди з Росією, відповідно до яких ціна природного газу для України не була прив`язана до вартості транзиту для Росії.

"У 2006 році, коли прем`єр-міністром був ЯНУКОВИЧ, розірвали зв`язку між ціною транзиту і ціною на газ. Коли мене у 2005 році ЮЩЕНКО знімав з посади прем`єр-міністра, я їм залишила газ по 50 доларів за тисячу кубічних метрів та 1,6 доларів - за транзит. Це були контрактами пов`язані речі. Вони зруйнували модель, коли при зростанні ціни на газ автоматично зростає ціна на транзит", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також уточнила, що йдеться про підписання у 2006 році контрактів, згідно з якими при стабільній вартості транзиту ціна природно газу зростає з 50 до 179,5 доларів за тисячу кубометрів.

"У 2006 році - тоді пан ІВЧЕНКО був головою НАК "Нафтогаз України", а ЮЩЕНКО президентом - по домовленості з "Росукренерго" руйнують всю цю зв`язку, розривають її, залишають ціну транзиту і на 2 роки - 2006 і 2007 - підвищують ціну на газ. Якщо йти за цією логікою, то треба порушувати кримінальну справу і проти тих посадовців, нехай тут біля мене сідає ЯНУКОВИЧ і відповідає за те, що ціна на газ підвищилася, а транзит залишився на попередньому рівні. Чим тоді вони відрізняються від мене?", - запитала екс-прем`єр.

Крім того, за її словами, згідно з угодою, укладеною 4 січня 2006 року між компанією "Росукренерго", НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом", ставка вартості транзиту до 1 січня 2010 року фіксувалася на рівні 1,6 дол. за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів. Іншим контрактом (від 29 липня 2004 року) ставка транзиту встановлювалася на 2005-2030 роки на рівні 1,09 дол. "Іншими словами, були зафіксовані документи, через які не можна було переглядати ставку транзиту. Але ми навіть це зробили", - підкреслила вона.

Екс-прем`єр також повідомила суду, що завдяки газовим угодам 2009 року вдалося домовитися про зниження з 179,5 до 153,9 доларів ціни на технічний природний газ для здійснення транзиту.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ці факти зафіксовані у фінансовій документації НАК "Нафтогаз України" і проігноровані слідчим Генеральної прокуратури.

"Вони полінувалися навіть підняти бухгалтерські документи. За їхньою логікою, якщо ми зменшили вартість технічного газу, то тоді треба було зменшувати вартість транзиту... Хоча взагалі така логіка розрахунку збитків – абсурдна. Це чиста фальсифікація", – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.