Луценко: все це скидається на кориду з неминучим фіналом

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не має наміру після виходу з СІЗО відправлятися на лікування за кордон.

Про це він заявив в інтерв`ю "Комерсант-Україна".

"Не планую", - заявив екс-міністр.

Луценко розповів, що пішов на голодування, як на крайній захід свого захисту.

"Папір ГПУ, який викликає дух Берії (щодо продовження терміну перебування під вартою), без збентеження чотири рази схвалюють Печерський і апеляційний суди. Тобто в мене попереду аналогічна комедія з перспективою позбутися волі на 10 років. Я для цього повинен берегти своє життя і здоров`я, зображуючи віру у правосуддя і законність?", - зазначив він.

"На жаль, правові аргументи в нинішній Україні не працюють. Тому я захищаюся тим нечисленним, що в мене залишилося. Звичайно, все це скидається на кориду з неминучим фіналом. Але, як на мене, це краще, ніж покірний похід на бійню районного м`ясокомбінату", - уточнив екс-чиновник.

Колишній міністр впевнений, що його голодування не залишилося непоміченим владою.

"Я вважаю, що хтось давно повинен заявити про неприпустимість продовження тоталітарної практики утримання під арештом незасуджених осіб, які не становлять соціальної небезпеки. Українське законодавство передбачає такі форми обмеження, як заставу, підписку про невиїзд, поручительство. Чому це не використовується?", - зазначає Луценко.

"Я відповім: тому що підтримане судом рішення слідчого ГПУ про арешт - запорука взаємної поруки і неминучості обвинувального вироку", - заявив він.

Луценко також повідомив, що він лежить в палаті "з гратами на вікнах і дверях, де цілодобово знаходяться чотири міліціонера".

"Під конвоєм того ж спецназу проходжу обстеження. Є від цього користь - не доводиться стояти в черзі на процедури (Сміється.) Я не вважаю себе ні Сталіним, ані Брежнєвим, щоб публікувати в газетах комюніке про стан свого здоров`я. Проблеми є, але, спасибі лікарям, все під контролем. Крапельниці ставлять до глибокої ночі", - розповів екс-міністр.

Українська правда