Львову загрожує нове жорстоке побоїще 22 червня?

У Львові знову може статися побоїще, тепер уже 22 червня. У день початку Великої Вітчизняної війни до столиці Галичини знову хочуть привезти червоні прапори, на цей раз комуністи - наші і російські, пише газета «Сегодня».

«Ще масштабніші заходи» у Львові пообіцяв народний депутат України від КПУ Євген ЦАРЬОВ. «Ми хочемо відзначити цю дату на своїй землі у Львові, яка має відношення до початку і закінчення війни», - заявив комуніст. Він упевнений, що нової бійки не буде, мовляв, товаришів буде багато, і вони самі забезпечать правопорядок.

Націоналісти ж уже готові до нової війни, пише газета. «Та вони просто знущаються! Але цього разу і нас теж буде більше, подивимося, чия візьме», - погрожує фан «Свободи» Ігор МЕЛЕХ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2011 року міськрада Львова заборонила вивішувати червоні прапори у День Перемоги.

22 квітня газета «Сегодня» написала, що «на святкуванні Дня Перемоги у Львові може статися сутичка між представниками різних політичних сил». «На свято Перемоги 9 травня до Львова «збирається приїхати тисяча кримчан з партії «Русское единство» і одеситів з організацій «Дозор» і «Родина» з 15-метровим червоним прапором. Націоналісти обіцяють зустріти їх «з кулаками», попереджало видання.

6 травня Львівський окружний адмінсуд заборонив проведення 9 травня у місті Львові будь-яких масових заходів.

Незважаючи на це, 9 травня після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові сталися сутички між представниками патріотичних сил і представниками КПУ, партій «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час сутичок у Львові були затримані п`ятеро активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, до лікарні потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострілили ногу, іншому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували у нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що унаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були георгіївські стрічки.