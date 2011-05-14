За відомство Табачника взялася Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України встановила, що Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України не забезпечено належне виконання повноважень відповідно до вимог Закону України «Про освіту» щодо випуску підручників та посібників для школярів.

Про це йдеться у відповіді Гепрокуратурни на запит заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА щодо незабезпечення підручниками учнів 10 класів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, у своєму запиті віце-спікер анголошував на тому, що впродовж 2010-2011 навчального року не отримали підручників з хімії, фізики, іноземних мов учні 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Генпрокуратура у своїй відповіді зазначила, що у 2010 році не виконано державне замовлення з видання підручників та навчальних посібників у загальній кількості 171 тис. примірників. Випуск окремих підручників розпочато лише після 1 вересня 2010 року. Як наслідок, навчальну літературу для учнів 2, 5 та 10 класів доставлено із запізненням.

Під час формування державного замовлення на видання навчальної літератури не враховані пропозиції закладів освіти щодо реальної потреби регіонів у кількості та переліку необхідних підручників. Так, букварів російською мовою навчання надруковано на 65 тис. примірників більше від потреби. Натомість таких підручників українською мовою випущено на 83,4% менше. Аналогічно навчальна література для 2, 5, 10 класів у 2010 році замовлена та надрукована без урахування контингенту учнів та потреби регіонів. Зокрема, на 86,4 тис. екземплярів більше від замовлень регіонів надруковано підручників «Вступ до історії України» для учнів 5 класів. Проте підручників для учнів 2 класів замовлено та надруковано тільки 40,5% від фактичної потреби.

За відсутності коштів на доставку навчальної літератури понад 1 млн. примірників підручників для учнів 10 класів знаходяться на відповідальному збереженні в ДАК «Укрвидавполіграфія».

Щодо забезпечення підручниками учнів Черкаської області, то станом на кінець квітня 2011 року їх надійшло 88,52%. У навчальному процесі використовуються підручники минулих років. На вимогу Генеральної прокуратури України за неналежне виконання службових обов`язків у ході придбання, доставки та збереження підручників директора Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

З огляду на актуальність порушених питань, існування проблеми щодо отримання дітьми якісної та доступної освіти, Генеральною прокуратурою України 11 травня міністру освіти і науки, молоді та спорту України направлено подання, яке розглядається.