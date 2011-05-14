У ПР упевнені, що українцям протестувати нема чого

Опонентам влади слід відмовитися від ідеї марно витрачати час на різні мітинги і акції протесту. Набагато ефективніше пропонувати розумні і конструктивні ідеї щодо того, як проводити реформи, яких потребує Україна. Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Олег Надоша, коментуючи провал широко анонсованої опозиціонерами акції протесту «День гніву», пише офіційний сайт ПР.

«Анонсований День гніву – це черговий піар-хід опозиції, який, на їхню думку, повинен був принести їм політичні дивіденди. Насправді, в Україні зараз немає ані політичних, ані економічних, ані ідеологічних причин для протестних настроїв. Уряд Миколи Азарова, отримавши в спадок від попередньої влади величезні державні борги і розікрадену скарбницю, в стислі терміни зміг стабілізувати ситуацію, знівелювавши тим самим підстави для незадоволеності громадян», - підкреслив О.Надоша.

За його словами, в той час, коли ряд економічних показників свідчить про те, що фінансова ситуація в країні стабілізується – зростають золотовалютні резерви, своєчасно і в повному обсязі фінансуються всі соціальні виплати, стабільний курс національної валюти, - опоненти влади все одно не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію, керуючись принципом – чим гірше всім, тим краще для них.

«Промисловці вже бачать реальний підйом виробництва, і головні докази успішної роботи економіки ближче до осені зможуть побачити всі громадяни України. Восени відбудуться істотні підвищення всіх соціальних стандартів – зарплат, пенсій, виплат при народженні дитини і з догляду за дітьми. Тому нинішні протести не мають під собою ніякого сенсу. А опонентам влади слід не про особисті рейтинги піклуватися, скликаючи такі мітинги, а пропонувати конструктивні ідеї з реформування найважливіших галузей життєдіяльності держави», - додав О.Надоша.

«Нажаль, опозиціонери не налаштовані на конструктив. Але попри це обіцяні ними акції протесту виявилися пустушкою, пшиком, це чисте базікання в гонитві за відсотками напередодні виборів», - резюмував О.Надоша.