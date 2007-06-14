Мороз: кілька десятків депутатів з опозиції просять не оголошувати заяв

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні зачитав 14 заяв народних депутатів від БЮТ та «Нашої України» про вихід фракцій, що тягне за собою дострокове припинення повноважень народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, голова ВР зачитав на засіданні парламенту 7 заяв народних депутатів від БЮТ – Євгена КОНСТАНТИНОВА, Олега РАДКОВСЬКОГО, Арнольда РАДОВЦЯ, Олександра РЯБЕКИ, Юлії ТИМОШЕНКО, Миколи ТОМЕНКА та Олени ШУСТІК.

Крім того, були зачитані 7 заяв про вихід з фракції "Наша Україна" - Олексія КУЧЕРЕНКА, Катерини ЛЕВЧЕНКО, Миколи МАРТИНЕНКА, Анатолія МАТВІЄНКА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Олександра ТРЕТЬЯКОВА та Миколи ЯКОВИНИ.

Перед зачитуванням заяв О.МОРОЗ наголосив, що сьогодні зранку у нього відбулася розмова з групою депутатів від опозиції, які вимагали оголосити усі заяви про вихід з фракцій. «Але серед них були й ті, хто просив, щоб такі заяви не оголошували. Кілька десятків депутатів не хочуть, щоб ця процедура відбувалася», - сказав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що факт достовірності тих заяв, які оголошені, був встановлений на основі особистої присутності депутатів під час пленарного засідання 1 червня. Зокрема, за його словами, це засвідчено списками реєстрації чи стенограмою пленарного засідання.

О.МОРОЗ наголосив, що інші народні депутати мають зайти до Секретаріату Верховної Ради і хоча б в усній формі підтвердити достовірність своїх заяв. «Після того ми оголосимо, і ніхто не буде чинити опір», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.МОРОЗ оголосив 50 заяв від депутатів БЮТ про вихід з фракції та 29 заяв депутатів-“нашоукраїнців”. Всього було написано 103 заяви від БЮТ та 66 – від “Нашої України” про вихід з фракцій.