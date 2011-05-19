Під час рейдерської атаки померла людина

Під час рейдерської атаки на Кирнасівський цукровий завод на Вінниччині, який захищав місцевий осередок профспілки «Трудящі» та жителі села, загинула людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України.

«На територію заводу о 3 ранку увірвалося близько 50 осіб у цивільному, озброєних бейсбольними битами, лопатами та нунчаками, 15 з них – із собаками. Вони почали бити людей, які охороняли завод. Серед постраждалих – жінки. Любов МІЛАНИЧ перебуває у реанімації. Ще одна жінка отримала перелом тазостегнового суглоба. А одну людину – колишнього електрика заводу Віктора Ратушного - врятувати не вдалося», - повідомив голова Вінницької обласної організації профспілки «Трудящі» Ігор ПОПЕНКО.

За його словами, відоме і прізвище принаймні одного нападника, який представлявся людям як заступник директора підприємства “Д.” Ігор С., неодноразово приїздив на територію заводу і погрожував його охоронцям.

«В цій ситуації відповідальність мають поділити бандити, що напали на завод, та міліція і прокуратура, які продемонстрували повну неготовність втрутитися в ситуацію», - вважає заступник голови Вінницької обласної організації профспілки «Трудящі» Андрій БОНДАРЕНКО. За його словами, після першої атаки на завод вони подали заяву про злочин до прокуратури Тульчинського району Вінницької області, але належних заходів не вжито, що й призвело до трагічних наслідків.

«НФПУ звернувся до МВС та Генеральної прокуратури України з вимогою терміново розібратися у ситуації, покарати винних та унеможливити повторення подібних випадків», - заявив заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО.

Як повідомлялося, остання спроба захопити Кирнасівський цукровий завод Тульчинського району Вінниччини відбулася 26 березня цього року. Профспілка «Трудящі» входить до складу НФПУ і також займається захистом прав трудящих Красносільського та Турбівського цукрових заводів, де є подібні проблеми.