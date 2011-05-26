Янукович: Усе, що робиться в столиці, повинно бути згоджене з киянами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив керівництву Київської міської державної адміністрації розробити програму інформування киян про перспективні напрямки розвитку столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, стабільний розвиток сучасного міста можливий лише за умови участі усіх його жителів.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, необхідно максимально залучати киян до участі у прийнятті важливих рішень, які стосуються життєдіяльності міста. «Я маю на увазі забезпечення ефективного громадського контролю за виконанням Стратегії розвитку Києва, основним інструментом якої є Генеральний план розвитку міста. Ознакою прозорості його виконання має стати створення інформаційної системи по об’єктах інвестицій, ведення містобудівного і загального кадастрів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, кожен проект модернізації і розвитку Києва має бути узгоджений з київською територіальною громадою та опублікований.

«Я даю доручення керівництву міськдержадміністрації розробити програму широкого та повного інформування киян про перспективні напрямки розвитку столиці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, потрібно удосконалити існуючий порядок обговорення містобудівних рішень. «Усе, що відбувається в Києві, повинно бути зрозумілим для киян. Усе, що робиться в Києві, повинно бути узгоджене з киянами. Усе, що буде зроблене, має приносити користь киянам і всій Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.